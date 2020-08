Après deux mois de travail sur la fusion des programmes des deux listes candidates aux dernières élections, le nouveau président, Samuel Hnepeune, a pu présenter la feuille de route pour la mandature qui s’achèvera en 2022. Le projet du Medef-NC se décompose en deux temps, le court et le long terme. À court terme, la relance économique est le dossier prioritaire. Sans surprise, le Medef-NC milite pour toujours plus de simplification administrative de façon à ce que les investissements publics puissent être engagés le plus rapidement possible afin de soutenir le secteur privé. Les responsables du mouvement estiment que la commande publique doit être un relais en cette période de crise et qu’une cellule doit être créée au sein du gouvernement pour identifier et lever les freins au démarrage des grands travaux. L’idée est également de mobiliser les outils fiscaux (en augmentant les plafonds) pour encourager la rénovation des logements.

En matière de relance, le Medef-NC souhaite identifier les missions de l’Autorité de la concurrence qui peuvent constituer un frein au développement économique et mener une réflexion sur les leviers de relance de la consommation intérieure. Comme l’a récemment fait valoir l’économiste Olivier Sudrie, le problème de l’étroitesse du marché calédonien est renforcé par un fort niveau d’inégalité qui écarte une grande partie de la population de la consommation. Pour rappel, l’Isee avait dénombré près de 53 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2008.