Y aura-t-il un après-Covid-19 ? C’est la grande question. Certains intellectuels estiment que oui, que le monde ne pourra pas faire l’économie d’une remise en cause profonde. Le président de la République, Emmanuel Macron, estime qu’il est temps de changer le « paradigme de l’éclatement des chaînes de production à l’échelle mondiale ». Dépendance à la Chine, crise environnementale ou encore lois du marché pas toujours adaptées aux besoins sanitaires et sociaux… Autant d’éléments qui poussent de nombreux responsables politiques à mettre dans la balance une refonte des politiques publiques favorisant la réimplantation de filières capables de répondre aux besoins nationaux. L’avis de ces économistes, qui dénoncent les dérives du libéralisme et de ses conséquences sociales et environnementales, n’est toutefois pas partagé par tous. Certains de leurs confrères voient dans les aides publiques extraordinaires une réponse à une crise tout aussi extraordinaire. Une fois la crise passée, ils préconisent un retour à la rigueur budgétaire a n de constituer un « matelas » qui permettrait de passer la suivante. Une question d’orthodoxie budgétaire au cœur des débats et qui a remis au goût du jour les réflexions opposant un état fort à une autorégulation des marchés. La Nouvelle-Calédonie n’échappera pas à cette remise en cause. Christopher Gyges, le membre du gouvernement en charge de l’économie, l’a rappelé à plusieurs reprises, le futur « projet de société » devra être « plus solidaire et certainement plus environnemental ». L’élu a par ailleurs précisé que l’économie calédonienne devra, à l’avenir, faire preuve de plus d’agilité et reposer davantage sur la production locale. Une perche saisie par les industriels locaux, au travers d’une lettre ouverte de leur fédération.

Sortir du seul critère de prix ? Dans ce courrier, la Finc pose la question de « l’avenir, pour nous, les Calédoniens dans un monde qui devra être plus écoresponsable, plus juste, plus solidaire, localisé, moins mondialisé, basé sur une sobriété carbone, une compétitivité risque et non plus uniquement sur une compétitivité prix ». La fédération estime que « les administrations, les entreprises, le Cese, l’Autorité de la concurrence, le Conseil du dialogue social devront faire leur révolution et se réinventer », au risque de disparaître. Le dire est une chose, changer en profondeur l’économie en est une autre. La réforme de l’économie est presque devenue un mantra ces dernières années. On ne peut toutefois que constater que le système calédonien n’a évolué qu’à la marge. L’échec de la mise en œuvre de l’agenda économique et fiscal partagé en est une illustration. L’absence de réforme de la fonction publique en est une autre. La compétitivité est encore un autre exemple en la matière. Sur ce point, la Finc appelle à sortir de l’unique critère du prix. Un critère qui aujourd’hui sert de curseur à la protection des entreprises locales sous forme de taxes à l’importation ou de quotas. Si l’emploi et le développement économique local justifient des mesures protectionnistes, ils ne sauraient couper court au débat. Sortir de la simple compétitivité prix implique un changement de comportement des consommateurs dont le critère central des choix est le prix. Un critère important pour la population qui compte un grand nombre de personnes proches ou en dessous du seuil de pauvreté. Sans changement par ailleurs, et en particulier sans une meilleure répartition des richesses, ils seront peu enclins à modifier leurs habitudes. La classe pourrait aussi décider de contraindre ces choix en renforçant les dispositifs de protection de la production locale. Mais sans réel débat démocratique, ces décisions pourraient être plutôt mal vécues.