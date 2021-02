Cette décision est un peu une surprise sur la forme, car jusqu’à présent, c’est la menace d’une motion de censure qui avait été agitée par les indépendantistes avec, cependant, la difficulté de trouver une majorité pour la faire adopter par le Congrès. Ce mardi matin, ce sont donc les membres de l’UC-FLNKS qui ont annoncé leur démission au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement. En début d’après-midi, les deux membres du gouvernement UNI se sont associés aux démissionnaires. Les cinq membres indépendantistes quittent donc le 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’UC-FLNKS et l’UNI auront décidé de choisir une voie plus classique, celle de la démission de liste, utilisée à plusieurs reprises dans le passé par les groupes politiques. Cette mesure est prévue dans l’article 121 de la loi organique, qui précise que lorsque les membres d’une liste présentent simultanément une démission motivée, le gouvernement est démissionnaire de plein droit. La loi organique stipule également qu’il doit ainsi être procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Les raisons Dans un communiqué, l’UNI et l’UC-FLNKS ont expliqué les raisons de leur décision de faire chuter le gouvernement Santa. Leur acte est, en résumé, lié à la crise de confiance qui s’est installée au sein de l’exécutif mettant à mal la collégialité, accentuée par le dossier de l’usine du Sud et la question du budget primitif 2021 non voté tout comme l’absence de dialogue constructif avec l’État sur la prochaine consultation référendaire. La réaction des Loyalistes ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, le groupe Avenir en confiance du Congrès explique que « cette décision incohérente, irresponsable et dangereuse s’inscrit dans la politique de la terre brûlée menée par les indépendantistes depuis plusieurs mois dont le seul objectif est de détruire, quitte à menacer directement les emplois et le quotidien de milliers de familles calédoniennes », en raison des tensions économiques et sociales fortes que connaît le territoire. Les indépendantistes « bafouent la démocratie en tentant d’imposer par la force et la déstabilisation ce qu’ils n’ont pas réussi à obtenir dans les urnes » lors des provinciales et aux deux derniers référendums.

Du côté de Calédonie ensemble, la chute du gouvernement confirme « l’incapacité politique de l’Avenir en confiance à concrétiser le choc de confiance sur lequel il s’est engagé auprès de Calédoniens ». Autre réaction, celle de Générations NC qui a parlé de véritable « coup d’État ». Pour le parti, « le rapport de force déjà installé sur le terrain va l’être également dans les institutions et nous avons du mal à imaginer que cette prise d’otage du pays favorise un retour au dialogue ». Et maintenant ? Le gouvernement démissionnaire va devoir assurer l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du prochain. En termes de délai, le Congrès a quinze jours pour convoquer les élus en session extraordinaire, fixer le nombre de membres du gouvernement et procéder à son élection. Ensuite, il faudra élire le président et les vice- présidents, ce qui peut prendre du temps, si l’on se réfère au passé. Autant dire que le nouvel exécutif, si tout va au plus vite, sera en fonction d’ici un mois. Et avec une majorité indépendantiste au Congrès, il est fort probable que le futur gouvernement ait aussi un président indépendantiste. D’ailleurs, dans les couloirs, certains noms circulent déjà et notamment celui de Néko Hnepeune (Union calédonienne), l’ancien président de la province des Îles.