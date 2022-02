Le gouvernement doit organiser un forum, fin mars, intitulé « Perspectives : quel modèle pour la Nouvelle-Calédonie ? ».

Le constat est partagé. « Tout le monde s’accorde à dire que le système est à bout de souffle et qu’il faut poser les bases d’un autre modèle », estime Laurent Chatenay, conseiller d’Adolphe Digoué pour les questions économiques et d’énergie. D’où la tenue, fin mars, du forum « Perspectives : quel modèle pour la Nouvelle-Calédonie ? », organisé par le gouvernement.

Dans ce cadre, une large consultation est actuellement menée avec des représentants de la société civile, syndicats, associations, entreprises, etc. « On a identifié une centaine d’organisations, indique Laurent Chatenay, chargé de la piloter. Il y a aussi des particuliers qui viennent nous rencontrer. On fait notre possible pour voir le maximum de personnes, sinon on les invite à nous envoyer un courrier. »

Ces entretiens doivent permettre de recueillir la vision de chacun sur les enjeux majeurs et incontournables dans la construction d’un nouveau modèle. « Quels sont les grands piliers ? Par exemple, la sauvegarde de l’industrie du nickel, qui n’est pas compétitive. »

Plans d’actions

Le premier volet consiste à réaliser des modélisations macroéconomiques. Un certain nombre de scénarios d’évolution possible seront présentés afin d’en estimer les conséquences. Le premier s’appuie sur la continuité, « pour démontrer que ce n’est plus viable ». Un autre scénario propose d’envisager un système dual qui mélange économie semi-libérale et économie sociale et solidaire, développe Laurent Chatenay, qui note que « cette dernière est déjà présente dans le milieu mélanésien de façon souvent informelle ».

Le deuxième volet favorisera l’exploration des grandes thématiques pour les préciser et proposer des pistes. Des ateliers sont prévus à la suite du forum où seront présentés les résultats de la consultation. « Une synthèse de ce travail mené en atelier est prévu en fin d’année. L’objectif est d’obtenir un consensus sur les enjeux et aboutir à des plans d’action. Il faut imaginer, concevoir et poser les bases du pays dans lequel nous souhaitons vivre. »

A.-C.P. (© Archives DNC)