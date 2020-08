Samedi, le Front indépendantiste a officiellement lancé sa campagne de terrain via ses comités nationalistes et citoyens. Au menu, des échanges et des informations sur le référendum, un peu partout en Nouvelle-Calédonie, le lancement de l’opération « Affichons nos couleurs » et la mise en place d’animations, comme ce mardi, avec un appel à afficher les couleurs du drapeau du FLNKS. Mardi, le bureau du FLNKS a également présenté à la presse son projet de société si le oui l’emportait au prochain référendum. Un projet « bonifié » par rapport à celui de 2018.

Les responsables proposent une période dite de transition afin de permettre notamment la rédaction d’une nouvelle constitution et de préparer de nouvelles institutions. Dans son projet de société, le FLNKS fait également des propositions au niveau de la langue : l’anglais serait la première langue obligatoire et les langues kanak et océaniennes seraient confortées. Il faudra aussi prendre en compte l’éducation dans la période de transition et trouver les moyens de la financer. Enfin, la solidarité et la vie en communauté seraient primordiales.

D.P. ©FLNKS