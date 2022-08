Guillaume Néry, également ambassadeur français des océans, donnera une conférence lors d’une soirée dédiée pour la première fois au parc marin de la mer de Corail et fera une sortie avec les apnéistes locaux. Tobias Friedrich donnera une master class gratuite aux photographes et une initiation à la photographie en piscine.

De quoi intéresser Guillaume Néry et Tobias Friedrich, pontes de leur discipline qui seront respectivement président et président d’honneur du jury aux côtés des membres locaux : Tyffen Read, biologiste marin, Jean-Yves Poédi, porte- parole de l’aire Ajië-Aro et représentant du Sénat coutumier au parc de la mer de Corail, et Matthieu Firmin, réalisateur et grand reporter.

On découvrira de beaux documentaires récents, comme L’Apnée, l’autre monde de Luc Mauduit sur cette pratique en Nouvelle-Calédonie dans la première session (Canal+ Original), Cachalots, une histoire de famille de François Sarano sur ces animaux à l’île Maurice (France TV), ou encore Lords of the Ocean saison 2 d’Armel Ruy, à la rencontre des requins qui peuplent la rade de Brest en Métropole. À voir également en 3D au Cinécity, le dernier film de Jean-Michel Cousteau, Merveilles des mers.

Une plongée au parc de la mer de Corail

Pour le reste, des records ont été battus. L’association Sublimage recense 130 participants aux concours (vidéos, photos) de 19 nationalités, 551 photos reçues dont 50 de Nouvelle-Calédonie et un total de 373 œuvres. 50 photos en compétition seront à découvrir à la mairie de Nouméa, dont 23 prises localement. « Pour la première fois, le festival décernera le prix du Parc, sorte de Palme d’or, pour la plus belle œuvre toutes catégories confondues, explique le président de l’association Aurélien Lalanne, avec à la clé la possibilité de plonger dans le parc marin de la mer de Corail, de participer à une excursion scientifique prévue au mois de novembre. Une première ! »

Ce prix pourrait faire réagir, le Parc étant protégé, mais l’association défend cette idée que la promotion permet une mise en valeur de ces joyaux et, in fine, une meilleure appropriation et protection. Sublimage prévoit ‒ et c’est aussi une nouveauté ‒ un circuit de 11 grands clichés hors concours sur des bâtiments municipaux pour « aller vers les Calédoniens » et une autre exposition au Méridien Île des Pins.

Sont prévus également pendant le festival : un concours photo CNC (« sublimer les couleurs du lagon ») et un concours pour le prix Destination Province Sud (« à travers la vitre ») à l’Aquarium des lagons, sans se mouiller. Pour cette édition, souligne Aurélien Lalanne, « le festival prend une autre envergue. Nous sommes tous bénévoles, mais il a vocation à se professionnaliser. C’est la suite logique de tout événement de ce type ».

Chloé Maingourd

Photo : Guillaume Néry, multiple champion du monde d’apnée, revient sur le territoire à l’occasion du festival / Valéry Hache via AFP