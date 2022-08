La 13e édition du festival Sublimage, dédié à l’image sous-marine, se prépare. Elle se tiendra du 24 au 27 août, après une série de projections gratuites sur les lieux de vacances du 15 au 18 août. L’apnéiste français Guillaume Néry présidera le jury accompagné du célèbre photographe sous- marin Tobias Friedrich, de Tyffen Read, biologiste marin, de Jean-Yves Poedi, porte- parole de l’aire Ajië-Aro et représentant du Sénat coutumier au parc de la mer de Corail, et de Matthieu Firmin, réalisateur et grand reporter. Soixante œuvres sont en compétition avec 130 participants de 19 pays et territoires : un record. Au programme au Rex de Nouméa, à l’Aquarium des lagons, à la mairie de Nouméa ou au Ciné City : des séances thématiques dont une sur les requins, des conférences, des concours et initiations photo, une projection 3D inédite, une exposition de photos géantes dans les quartiers de Nouméa.

C.M.