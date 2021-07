On suivra aussi cette année encore, des premiers films dont Disclosure, drame australien de Michael Bentham, proposé grâce à un partenariat avec le consulat d’Australie (le film a eu besoin d’être sous-titré en français). On trouve également pour ce pays : Le gang Kelly sur la figure historique de l’ennemi public numéro 1, Ned Kelly, et Le chemin de la liberté (Rabbit Proof Fence), excellent film sur l’enfance volée.

Le programme offre par ailleurs trois histoires du Moyen-Orient : L’homme qui a vendu sa peau, film tunisien sélectionné aux Oscars 2021, Le diable n’existe pas, qui se déroule en Iran, et 200 mètres, drame palestinien et, là encore, premier film aux multiples récompenses. L’Afrique sera représentée dans Le père de Nafi, premier film pour Mamadou Dia, et le cinéma fantastique français par La Nuée ou Petite Maman.

On notera aussi cette touche plutôt atypique avec le documentaire d’animation letton My Favorite War, l’errance onirique de Pour l’éternité ou encore le très discuté court-métrage d’Almodovar, La voix humaine, librement inspiré de la pièce de Jean Cocteau. Les amateurs de westerns se réjouiront de (re)voir les cultissimes Il était une fois dans l’Ouest et Johnny Guitare et les fans de Bergman se régaleront avec le documentaire Ingmar Bergman vu par les chorégraphes et Sonate d’automne. Les spectateurs sont invités à désigner leur film préféré parmi cette sélection internationale sur le site du festival. Le Prix du public sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, le 31 juillet à La Foa.

* Festival international du film océanien.

Du 23 juillet au 1er août.

Billetterie : eticket.nc, au Ciné City ou au cinéma de La Foa.

Programme complet et informations : www.festivacinemalafoa.nc et Facebook : Festival du Cinéma de La Foa.