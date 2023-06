Le Festival de La Foa sort des sentiers battus

Delphine Ollier Vindin s’en souvient comme si c’était hier. Le tout premier Festival de cinéma de La Foa, c’était juste « incroyable ». C’était l’époque du fax, du 35 millimètres. Leur invité Jean-Pierre Jeunet avait atterri le matin même dans l’avion qui transportait les films.

La déléguée générale de l’événement sourit à ce souvenir. Un autre lui revient : la « standing ovation » pour Jane Campion, en 2004. « C’était magnifique. On était tellement émus de l’accueillir. » Quand l’équipe la sollicite, elle était en tournée en Europe pour son long métrage In the cut. « Elle avait été harcelée par les journalistes. Elle voulait savoir s’il y n’avait pas trop de paparazzis ici », rit-elle en y repensant.

Que de précieux moments qui remontent à la surface à l’approche des 25 ans du Festival. 25 ans de grands films, de rencontres magiques, de talents révélés. 25 ans qui méritent d’être dignement célébrés. C’est pourquoi une édition spéciale, « particulière », attend les spectateurs, du 30 juin au 9 juillet. Cette année, place à la nouveauté. « On avait envie de faire des propositions différentes. Les éditions anniversaires permettent d’explorer, de tenter », confie Delphine Ollier Vindin.