PRÈS DE 900 PERSONNES ATTENDUES

Après avoir accueilli 700 concurrents pour le lance- ment de la course en 2021, l’organisation avait limité à 500 le nombre de places l’année suivante, pour des raisons sanitaires. Elle table désormais sur une affluence comprise « entre 800 et 1 000 personnes », ce qui ferait du DNC City Trail l’une des courses les plus fréquentées du territoire, aux côtés de la Gigawatt (parc de la Rivière bleue), du Sunset Trail (Païta) et du X-Terra (Déva).

Constitué à parts égales de bitume et de terrain naturel, le tracé plaira « à tout le monde », parie Damien Bouteiller, gérant de Sport Santé Calédonie. Les Boucles de Tina, d’ordinaire uniquement accessibles en vélo, offrent un terrain « assez joueur », où les traileurs pourront exprimer leurs qualités, estime-t-il.

Les coureurs sur route apprécieront « le magnifique passage par le golf ». Et tous ceux qui aiment les couchers de soleil se régaleront du « superbe point de vue sur les baies » et sur le centre culturel Tjibaou, depuis le bas du parcours de golf.

QUATRE OPTIONS

Les coureurs choisiront parmi trois courses : 7, 11 ou 15 kilomètres. Sur la distance reine, Natalia Prado s’est imposée lors des deux premières éditions. Chez les hommes, le militaire Jean-Robert Flory a dominé l’édition 2022, succédant à Oswald Cochereau (parti du territoire l’année dernière).