ENCORE PLUS DE MIXITÉ

Diane Moutoussamy est heureuse de pouvoir compter sur « une belle relève ». « Quand l’équipe précédente a passé la main (en 2020, NDLR), on espérait qu’Au Tour d’Elles allait perdurer, à l’image du Tour Air France, et que l’événement conserverait cet état d’esprit collectif. » Celle qui vit désormais en Métropole – elle encadre des coureuses cyclistes dans le Limousin – a gagné son pari. « On voulait développer l’envie des femmes de faire du vélo de façon ludique mais aussi compétitive. Et ça a marché. Au-delà du tour de Calédonie, on voit de plus en plus de filles sur les courses cyclistes », constate Régine Saphores. Elle vise maintenant une autre forme de mixité. « J’aimerais beaucoup qu’une Kanak nous rejoigne. On a déjà eu des garçons sur le Cyclo Tour, mais pas de fille. J’ai un vélo de route dans le casier de mon club, s’il le faut… »

Gilles Caprais