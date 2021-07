Liberté surveillée

Sur place, les athlètes sont soumis à un régime de liberté très surveillée. L’accès au village se fait au dernier moment avant une compétition et son départ au plus tard 48 heures après la fin d’une compétition. En dehors, les protocoles varient selon les villes choisies pour établir un camp de base, mais il est globalement toujours assez strict. « On est en permanence accompagnés par la police dans nos déplacements entre l’hôtel et le stade où on s’entraîne, raconte Yolaine Yengo, réserviste de l’équipe de France de rugby à 7, basée à l’extérieur de Tokyo avant le début de la compétition cette semaine. Je ne dirais pas qu’on est escortés, mais on ne peut pas faire n’importe quoi, c’est sûr. »

De son côté, Bassa Mawem, grimpeur du Gecko club de Nouméa, reste très positif. « On est vraiment dans une bulle, explique celui qui sera en compétition dès mardi prochain. Ici, à Tottori, on s’est sentis bien accueillis. Tout est fait pour nous faciliter la vie. On ne croise personne, c’est sûr, mais cela nous permet d’être concentrés uniquement sur la compétition. » Des athlètes qui restent donc inaccessible pour tous, même pour les médias. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n’a organisé aucune conférence de presse en présentiel avant les compétitions. La parade ? Une application dédiée et des visioconférences.