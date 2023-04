Le Mk2 Dumbéa célèbre la richesse et la beauté de l’océan, du 13 au 26 avril. La programmation promet un véritable plongeon au cœur de la vie sous-marine. « On est là pour divertir, informer, préserver, sensibiliser, militer, et alerter », détaille Séverine Lathuillière, directrice générale et artistique du Mk2.

Les meilleures projections sur le monde aquatique vont être diffusées. On peut citer le film culte Le grand bleu de Luc Besson, proposé jeudi 20 avril à 18 heures, suivi d’une rencontre en visio avec Jean-Marc Barr.

Le documentaire Seule autour du monde d’Édouard Mauriat, avec une séance mercredi 19 avril, à 18 heures. Ou encore Pourquoi on

se bat, de Camille Étienne et Solal Moisan, samedi 22 avril à 19 heures. Dimanche 23 avril, à 14 heures, c’est Merveilles des mers de Jean-Michel Cousteau et Jean-Jacques Mantello qui sera présenté.

L’équipe du Mk2 se jette à l’eau avec un sujet d’actualité brûlant. Shark wave, documentaire de Pierre-Etienne Larrous et Guillaume Bourg, avec la participation de Jan Kounen, sera proposé vendredi 21 avril à 18 heures. « Appuyons-nous sur les films pour pouvoir échanger et, pourquoi pas, faire avancer le débat. »

Durant ces quinze jours, le Mk2 accueillera des associations, des ONG, et des personnalités impliquées.