La création d’événements incite à la pratique, à l’instar de la première TinAvélo en 2017 qui a attiré plus de 1 500 personnes, et avant elle, la Megarando, créée en 2004 par VTT Passion, ou la Pérignon VTT, organisée par Sport Santé Calédonie. « VTT Passion a aidé à la popularisation de la discipline, indique Florian Barket, cycliste et conseiller technique auprès du Comité. Mon oncle (ndlr : Laurent Devaud) a participé à la création du club parce qu’il aimait organiser des événements, ouvrir des pistes et faire des sorties entre copains. »

De 400 participants en 2004, la Megarando en a accueilli près de 1 900 en 2020. « Ils sont obligés de bloquer les inscriptions », souligne David Esposito, ancien triathlète et champion de VTT. Le Calédonien a roulé « sept fois à la Pérignon VTT, des dizaines en Australie et Nouvelle-Zélande et une dizaine de fois à la Megarando, rendez-vous familial et événement phare du VTT pour le grand public. Je ne peux pas faire de sport sans faire de la compétition. J’ai toujours baigné dans cette ambiance, dans le monde du cyclisme avec mon frère Sylvio, coureur sur piste entre 85 et 98. J’ai découvert le VTT à 10 ans grâce à Gianni Moisan qui en vendait dans sa boutique et on roulait sur les collines de Magenta (ndlr : où il y a des logements aujourd’hui). Ensuite, j’ai fait du triathlon et je suis allé à Guam en 1999. En 2015, je me suis mis au VTT, avec notamment Lionel Radigue. »

Attirer les jeunes