Les communes ont un « rôle central », indique Georges Naturel, au centre, président de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, notamment en termes d’investissement public.

« Pour la première fois », les communes subissent « une baisse de 700 millions de francs au budget de répartition ». Georges Naturel exprime le « mécontentement » de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie*, qu’il préside, concernant le projet de budget 2022, lors d’une conférence de presse le vendredi 25 mars. Depuis, l’AFM a été entendue au Congrès dans le cadre de l’examen du texte lundi. Et le document budgétaire a été examiné puis voté au Congrès mardi (lire page 4).

« Cela fait plusieurs années qu’on alerte le gouvernement sur l’état de nos finances. On a l’impression d’être des laissés pour compte. On n’est pas entendus et c’est très frustrant », estime Georges Naturel. Les maires rappellent qu’ils ont subi de plein fouet les conséquences des aléas climatiques, notamment sur le réseau routier, et de la crise sanitaire (mise en place de vaccinodromes et d’hospitels, délivrance des pass, etc.) « Et on n’a pas été dédommagés », pointe du doigt Eddie Lecourieux, premier magistrat du Mont-Dore et trésorier de l’association.