DNC : Comment se présente cette édition 2022 ?

Jean-Marc Desvals : Je pense que ce 10e Blackwoodstock sera une grosse édition. On a la chance d’avoir Matmatah, qui a réveillé toute la communauté bretonne, et on se rend compte que ça booste le festival au niveau des ventes. On va probablement doubler la jauge de 2020, où l’on avait que des artistes locaux ‒ on était le dernier festival du monde, quand tous les autres étaient victimes du Covid. On attend entre 2 000 et 3 000 personnes sur trois soirées, ce qui est une nouveauté pour nous. D’habitude, les bénévoles sont épuisés au bout de deux nuits, donc ce sera une expérience…

Les groupes internationaux sont de retour. Que faut-il savoir d’eux ?

Sur les six groupes internationaux, on a trois vrais groupes de live, des bêtes de scène : Last Train, Matmatah et Zebrahead, un groupe américain qui a des fans dans le monde entier. On aura aussi La Jungle, un groupe belge qui sera la claque du festival, j’en suis certain. Donc pour les trois soirs, ce sera trois rocks différents, tout ça au milieu de 40 concerts de groupes locaux, de 30 DJ, de théâtre d’improvisation, de la fanfare Malawi, de séances de yoga… Car il ne faut pas oublier que l’identité du festival, c’est rock and arts. On n’est pas que rock. Les arts indépendants, qui ne sont pas liés à de grosses maisons de production, on toute leur place au Blackwoodstock. On a eu des grapheurs, des artistes de cirque… Je ne dis pas tout, il y aura des surprises.