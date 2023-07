L’art pour se souvenir éternellement de La Monique

Au loin, depuis la mer, les bateaux naviguant vers le musée maritime distinguent des couleurs vives depuis quelques jours.En se rapprochant, des personnages, des animaux et une embarcation se dessinent. Devant eux, se dresse La Monique, caboteur disparu il y a 70 ans et dont le mystère reste toujours entier. Ce drame, qui reste gravé dans les esprits, est raconté sur cette fresque murale par Alejandra Rinck Ramirez. Un événement qui l’a touchée et qui lui a rappelé le rôle essentiel qu’elle peut jouer en tant qu’artiste. « À travers nos créations, nous avons le pouvoir d’évoquer des émotions, de raconter des histoires, de préserver la mémoire collective et de susciter une réflexion profonde. »

Plus qu’une simple œuvre d’art, cette fresque devient « le témoin muet de l’histoire, de ces vies perdues en mer ». On retrouve, d’un côté, le visage des disparus. De l’autre, celui des descendants. Tout autour d’eux, des oiseaux dont la perruche d’Ouvéa ou le Martin-pêcheur représentent les esprits. Les sacs de coprah, le chargement, la bouée (seul objet retrouvé) reprennent vie sous le pinceau de l’artiste. Et bien sûr, au centre, la pièce maîtresse : La Monique, réalisée de façon « limpide ».

Le défi, pour Alejandra Rinck Ramirez, était de placer cette fresque aujourd’hui, 70 ans après ce naufrage qui a marqué toutes les générations. « Ce n’est pas juste faire la représentation de ce qui a eu lieu à cette époque. il y a des moments qui méritent d’être transcrits avec une touche d’espoir. » Le mur de 8 mètres par 4 a été entièrement recouvert par sa patte colorée et joyeuse, qui ne laisse personne indifférent. « Des centaines de lycéens et d’étudiants sont passés devant sa réalisation. Toutes les remarques sont unanimes : elle leur plaît et leur rappelle, ou leur apprend, que La Monique et ses 126 disparus de toutes origines sont toujours présents dans nos mémoires », souligne Alain Le Breüs, président du musée maritime.