L’allocation Covid-19, c’est ce dispositif plutôt généreux qui a pris le relais du chômage partiel et du chômage tout court en mars 2020, lors du premier confinement. L’idée était de maintenir le pouvoir d’achat des salariés et d’éviter un effondrement de la consommation avec de fâcheuses conséquences économiques et sociales. L’évolution favorable de la situation sanitaire avait permis une reprise des activités économiques plus ou moins normale, au détail près que la Nouvelle-Calédonie a dû mettre en place un sas pour éviter l’introduction du virus. Un sas qui a, de fait, empêché l’exercice de certaines professions et activités. C’est le cas des entreprises du secteur touristique, du transport aérien international, mais aussi local.

Cinq milliards

Le dispositif a donc été étendu hors de la période initiale. À deux reprises, le gouvernement avait soumis plus ou moins le même texte pour prolonger le dispositif, en fonction des dates prévues de réouverture des frontières. Une date repoussée de loin en loin, mais qui n’était pas la seule problématique nécessitant l’adoption d’un même texte à plusieurs reprises. Face à l’incertitude de disposer des financements nécessaires à la prise en charge des indemnités des salariés, le gouvernement pilotait un peu à vue. À noter que le chômage partiel représente le poste de dépenses le plus important avec près de cinq milliards de francs. Bien plus que les réquisitions d’avions qui s’élèvent à 2,4 milliards de francs.