Pour assurer la promotion à l’étranger de la Nouvelle-Calédonie, une compétence assurée auparavant par NCTPS, le gouvernement a lancé, en juillet dernier, « Choose NC », un dispositif intégré à la Direction des affaires économiques. Il dispose aujourd’hui d’un site internet destiné à attirer les investisseurs étrangers. Mais depuis la fermeture des frontières et étant donné l’impasse budgétaire dans laquelle se trouve le gouvernement, que va devenir cette plateforme ? Philippe Dunoyer, député et membre de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, a récemment émis quelques réserves sur la capacité du gouvernement à assumer cette mission.

Interrogée sur le devenir de « Choose NC », Chérifa Linossier, chargée de mission pour le développement économique et les relations extérieures à la province des Îles, ne se sent pas vraiment inquiète. « Le gouvernement gère effectivement le site, mais chacune des provinces est chargée de la gestion et de l’animation de ses propres projets. Choose NC, c’est la vitrine », explique-t-elle.

La province des Îles jouit d’une certaine autonomie qu’elle met à profit pour développer sa propre plateforme. D’ici la fin du mois, elle activera sa vitrine internet (chooseloyaltyislands) mettant en lumière les projets touristiques des îles afin d’attirer des investisseurs calédoniens et étrangers. « La volonté de Jacques Lalié en matière de développement économique est très claire et nous suivons ce plan stratégique qui était déjà en cours lors de la création de Choose NC. » Les provinces, chargée de leur propre développement touristique, doivent cependant jongler avec les contraintes réglementaires imposées par la loi organique. Les discussions entre provinces et gouvernement sont donc nécessaires et indispensables pour développer une stratégie pertinente.

