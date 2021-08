Pourquoi participer à ce forum, qu’est-ce qui vous a sensibilisé à cette thématique ? C’est important parce que la femme doit se défendre et s’affirmer deux fois plus que l’homme et elle fait face à différentes discriminations, alors qu’elle est un pilier au quotidien. Moi, j’ai été sensibilisé par ma famille avec ma mère, déjà. Papa était grand chef, c’était un pur coutumier, il n’avait pas de travail et cultivait à la maison et maman était institutrice, donc ça chamboule les mentalités. Et j’ai grandi avec ma grand-mère, qui était une femme très active, elle faisait des livraisons partout sur la Grande Terre et je pense que c’est ça aussi qui m’a influencé dans ma vision des femmes. On est également tout le temps ensemble avec ma grande sœur et c’est elle qui m’oriente. Et depuis 2000, avec ma femme, qui a fait des études en France et est très ouverte. Tout cela a contribué à ma vision.

Quelle est la place de la femme dans la coutume ?

À chaque fois on me dit : « mais la femme elle est invisible dans la coutume ». En fait, tout tourne autour de la femme, quand on fait un travail coutumier, dans les mariages, dans les décès, les baptêmes, le travail se fait par rapport à la femme, par rapport au tonton maternel, etc. La place est là, même si elle n’est peut- être pas visible. Ce qui commence à changer, c’est qu’il y a des femmes qui sont cheffes de clan et des femmes qui sont entrepreneures. Par exemple moi, quand mon père est mort, je me suis retourné vers ma sœur aînée pour le Sénat coutumier et pour être chef, mais elle voulait se lancer dans les communales.