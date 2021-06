Négociations pour la bulle

On n’y croyait plus vraiment. Pourtant le gouvernement indique que des discussions sont bien en cours avec les consulats australien et néo-zélandais sur l’éventualité d’une intégration dans la bulle sanitaire trans-Tasman. Il s’agit de démontrer l’efficacité de nos structures, de nos protocoles et de la campagne vaccinale. Les autorités évoquent cette opportunité pour le premier semestre 2022. Des discussions vont également être menées avec le Vanuatu par le biais de la Communauté du Pacifique.

C.M.