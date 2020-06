Le haut-commissariat et le gouvernement ont pris un arrêté venant annuler la troisième semaine de quarantaine en confinement strict à domicile. Une mesure qui avait été mise en œuvre le 5 mai, au plus fort de la crise dans les pays d’où provenaient nos rapatriés. Les vols Aircalin arrivant à Tontouta sont par ailleurs autorisés à retrouver leurs capacités standard, les mesures de distanciation à bord sont supprimées.

Il a enfin été décidé de dispenser de confinement les relèves d’équipage maritime au même titre que le personnel navigant de cabine ou les professionnels de santé accompagnant les Evasan. Ils sont soumis à une auto-surveillance et un test de dépistage tous les 14 jours.