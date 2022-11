Le SGTINC, premier syndicat de l’entreprise, craint une cessation de paiement dans moins de trois mois. La direction « met tout en œuvre pour surmonter la crise de trésorerie ».

Mi-septembre, la SLN avait effectué le dernier « tirage » du prêt de 63 milliards de francs consenti en 2016 par son actionnaire Eramet et par l’État. Deux mois à peine après l’injection de ces 4,4 milliards, le SGTINC craint le drame.

Vendredi 18 novembre, les représentants du syndicat majoritaire ont annoncé qu’ils redoutent une cessation de paiement d’ici deux mois, synonyme de liquidation judiciaire de la société, sauf nouvelle intervention de dernière minute pour sauver la SLN. Quelques heures avant la prise de parole du syndicat, la direction de la société avait diffusé un communiqué de presse pour dire sa détermination à « surmonter la crise de trésorerie ».

À six semaines du terme de l’exercice 2022, elle revoit ses objectifs de production à la baisse : 40 000 tonnes de nickel métal à Doniambo (-25 %) et 3 millions de tonnes d’export de minerai (-33 %). Et annonce deux mesures : « réduction drastique des coûts dans tous les secteurs de l’entreprise » et « remobilisation des équipes » dans l’objectif de revenir à un rythme de production supérieur, « seul garant de (la) rentabilité ».