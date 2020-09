Pour la première fois en deux mois, le pays n’a enregistré aucun décès lié à la Covid-19, mardi, et seuls 50 nouveaux cas ont été recensés contre environ 700 par jour au mois d’août. Les mesures ont été légèrement assouplies à Melbourne, principale ville touchée, confinée depuis plus de deux mois. Les habitants peuvent sortir deux heures par jour et le couvre-feu a été repoussé d’une heure. Les commerces rouvriront jeudi dans les zones rurales et les habitants pourront ressortir.