La cession de Vale cristallise les oppositions sur plusieurs points. On parle beaucoup des montages financiers et des différentes stratégies industrielles (lire nos précédentes éditions), mais moins de la problématique environnementale. Elle pourrait cependant être au cœur de la « guerre » que se livrent les grandes multinationales afin de faire main basse sur le « diamant de Goro ». Pour se remettre dans le contexte, il faut rappeler qu’en 2015, un premier barrage retenant des boues résiduaires d’une mine de fer cédait, occasionnant une catastrophe environnementale sans précédent au Brésil et le décès de 17 personnes. Quatre ans plus tard, c’était au tour d’un autre barrage de Vale de s’effondrer, emportant au passage 259 vies et provoquant un nouveau désastre écologique.

La Calédonie accueille une installation du même type afin de stocker les résidus de l’exploitation de l’usine du Sud. Les boues dont ont été extraites les matériaux recherchés tels que le nickel, le cobalt ou encore le chrome sont stockés au sein de KO2, une vallée fermée par une berme, ou barrage, constituée de matériaux d’extraction. Ce barrage fait l’objet de nombreuses inquiétudes. Il est soumis à la surveillance de la Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie (Dimenc) pour le compte de la province Sud, compétente en matière environnementale. Pour compléter son expertise, la Dimenc a fait appel au Bureau d’études techniques et de contrôle des grands barrages (BETCGB), rattaché au ministère de la Transition écologique.

Peu de transparence sur les expertises

Un suivi qui n’a pas suffi à rassurer André Fabre, minérallurgiste et ingénieur spécialisé dans mine et le génie civil à la retraite. L’expert, également connu pour son engagement sur le dossier de l’amiante, connaît bien l’usine du Sud pour avoir participé aux études préliminaires du projet à la fin des années 70, début des années 80. Il avait d’ailleurs été recommandé par le BRGM à Inco, en 2001, pour sa bonne connaissance du dossier (Inco est la société canadienne qui avait lancé le projet avant qu’il ne soit repris). Dans une interview accordée à nos confrères d’Actu. NC, fin janvier, il alertait déjà l’attention des pouvoirs publics et de la population sur les risques liés à ce barrage.

André Fabre redoute que, comme au Brésil, le barrage lâche par le bas, en raison d’infiltrations d’eau générant une instabilité de la structure. Un risque très sérieux lié aux matériaux utilisés pour construire le barrage et ceux contenus dans la zone de stockage. Quelques éléments sont donnés dans une étude du CNRT (Centre national de recherche technologique sur le nickel et son environnement) dont le rapport scientifique sur les gisements de nickel latéritique a été publié en 2016. Il souligne le caractère « thixotropique particulier de ces matériaux », autrement dit, leur aptitude à se liquéfier à forte hydratation. Et ce n’est pas un hasard si les ingénieurs ont choisi d’installer un barrage hydroélectrique à Yaté. La zone présente l’une des plus importantes pluviométries du territoire. Plusieurs affaissements du barrage ont ainsi été constatés dont l’un de près de cinq mètres, ainsi qu’un autre, probablement causé par un séisme, d’une moindre ampleur.

En novembre 2017, la Dimenc a par ailleurs produit une analyse suite à la demande d‘autorisation de modification de la berme dans le cadre du projet Lucy. Les observations et demandes de l’administration sont consignées dans un courrier de cinq pages, adressé au directeur général de Vale et envoyé en copie à l’état-major de zone de défense et sécurité du haut-commissariat. De manière générale, il est relevé des carences dans les études, calculs et autres analyses nécessaires à une bonne prise en compte du risque. Un passage attire plus particulièrement l’attention. « Il est indiqué, en conclusion de l’analyse de stabilité statique de la verse et ses répercussions sur la berme, que la structure interne des limonites et saprolites de fondation pourrait s’effondrer sous l’effet des chargements supplémentaires, conduisant à excéder la pression de quasi-consolidation. Il est possible d’affirmer que c’est même une certitude, puisque vous indiquez que la charge appliquée actuellement par la berme existante (chargement actuel) sur les fondations sous- jacentes est très proche de la pression de quasi-consolidation des limonites ». On peut encore s’étonner de la remarque suivante, « il ne paraît pas acceptable de prendre des hypothèses moins pénalisantes que celles retenues pour l’ouvrage initial ».