Une page se tourne. Le syndicat mixte des Grandes Fougères, dans lequel siègent les communes de Farino, Sarraméa et Moindou, la province Sud et des coutumiers des aires Ajië-Arhö et Xârâcùù, a acté sa dissolution en conseil d’administration. Le parc va être intégré à la province Sud courant 2022, au même titre que le domaine de Deva et le parc de la rivière Bleue. Une décision qui fait suite à une fréquentation en baisse et une absence de développement.