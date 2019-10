Pour apporter des précisions, la secrétaire générale du Rassemblement-LR, Virginie Ruffenach, invitée au Club politique de RRB, a eu loisir d’indiquer que c’est en sa qualité d’homme d’expérience que Pierre Frogier se doit d’« alimenter le débat démocratique avec des propositions, des réflexions », tout en précisant, pour rectifier le tir, que l’on ne parle pas ici de « partition » des provinces, mais de « différenciation provinciale. »

Alimenter le débat ?

Il est clair que Pierre Frogier a fait une proposition, on ne peut pas le nier, elles sont nécessaires. Mais pourquoi ? En premier lieu pour faire réagir. Et c’est bien évidemment ce qui s’est produit avec tout d’abord le camp indépendantiste et Calédonie ensemble, qui n’ont retenu que la notion de partition. « La déclaration de Pierre Frogier ressemble à s’y méprendre à une solution de partition. Or, l’Accord de Nouméa exclut explicitement toute forme de partition (…) C’est totalement contraire à l’idée de la communauté de destin, de la construction d’un pays ensemble », ont indiqué les représentants de Calédonie ensemble. Même son de cloche pour les indépendantistes, l’UNI comme l’UC qui, on le sait, refusent de partager la Calédonie en trois et ont même demandé comment un signataire des accords pouvait avancer une telle idée.

En second lieu, la proposition de Pierre Frogier a aussi fait réagir le camp non indépendantiste, qui lui reproche à la très forte majorité d’avoir fait cavalier seul dans sa démarche et d’avoir lancé un pavé dans la mare, loin des décisions consensuelles de l’Avenir en confiance prises durant le dernier Comité des signataires. Une attitude solitaire qui peut déranger l’unité des loyalistes et nul doute qu’une bonne remise à plat concernant certains membres de « l’ancienne garde » paraît essentielle. D’autant que sur le sujet des provinces et du rôle du gouvernement, Sonia Backes, la cheffe de file de l’Avenir en confiance, avait été claire à plusieurs reprises. Pour elle, la solution d’avenir passera par des pouvoirs et une autonomie plus importante aux provinces, une sorte de fédéralisme interne et une fin du gouvernement collégial tel qu’il existe. Mais il n’a jamais été question que les provinces soient en lien direct avec l’État comme de mettre un terme au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.