Jeudi dernier, 16 avril, Thierry Santa, président du gouvernement collégial, et Laurent Prévost, haut-commissaire de la République, ont annoncé leur stratégie de déconfinement ou plutôt « d’adaptation du confinement » pour la Nouvelle-Calédonie, premier territoire français à retrouver le chemin de la normalité.

Aucun nouveau cas n’a été recensé depuis trois semaines (4 avril) sur plus de 3 700 tests effectués et les malades ont quasiment tous quitté le Médipôle. Ils ont donc estimé que les conditions étaient réunies pour que les Calédoniens retrouvent « la liberté d’aller et venir ». « Chaque jour qui passe, nous laisse penser que le virus ne circule pas au sein de la population calédonienne », a justifié Thierry Santa.

Même s’il a été concédé que cela ne resterait pas forcément « vrai demain », le gouvernement et l’État ont voulu apporter une « réponse proportionnée » à notre situation, somme toute, satisfaisante. Ils ont donc défini un nouveau cadre applicable durant deux semaines (jusqu’au dimanche 3 mai à minuit), avant de réexaminer la situation sanitaire et d’adapter ou non les mesures en vigueur.

Gestes barrières pour tous, masques pour certains

Depuis lundi et pour les deux prochaines semaines, les déplacements sont de nouveau autorisés et plus besoin d’attestation pour se justifier. La plupart des commerces, services et restaurants ont pu reprendre leur activité tout comme les crèches et les établissements scolaires en effectifs réduits même si des choix différenciés, on le verra, ont été privilégiés à l’échelle du territoire. Les activités de pêche, de chasse, de pratique sportive en extérieur, les activités nautiques sont de nouveau autorisées. L’accès aux plages aussi.

Mais toutes ces activités doivent encore s’effectuer « dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale ». Le port du masque est obligatoire pour les professionnels qui ont un « contact physique direct » avec leurs clients ou leurs patients (professions du bien-être et du soin, comme les coiffeurs ou les masseurs). Il est aussi demandé aux personnes vulnérables de continuer, « autant que possible », à respecter un confinement strict.