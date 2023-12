La France réinvestie dans la région

Sébastien Lecornu a développé à cette occasion – comme la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en Australie ‒ le narratif d’une « puissance d’équilibre », refusant la « logique des blocs », investie sur la défense, la sécurité et la lutte contre le réchauffement climatique. Une diplomatie basée sur du concret « qui participe à un visage de la France lui-même opérationnel et proche des populations ». Sébastien Lecornu assume une forme d’influence française dans le Pacifique, même si « elle correspond à chaque fois à des besoins exprimés par les partenaires ».

Le discours de la France, tout en « puissance » de 2018, a quelque peu évolué au gré des déconvenues avec l’Australie, de la situation des territoires français, et en particulier de la Nouvelle-Calédonie, dans un bassin sud plus éloigné des risques de conflits que la partie nord, et dont les petits États continuent de prôner le non-alignement et s’inquiètent de la militarisation.

Le ministre des Armées s’est d’ailleurs défendu de toute ambition « belliqueuse » en réponse à une partie de la mouvance indépendantiste locale, à qui il n’a pas laissé de très bons souvenirs, et qui organisait mardi 5 décembre une manifestation contre la militarisation du territoire.

Il répond que les investissements militaires en Nouvelle-Calédonie, à nouveau discutés lors de ce séjour, sont nécessaires, tant ils avaient fait défaut par le passé, et visent, comme les accords de coopération divers avec les pays de la région, à protéger les populations.

C.M.