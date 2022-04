Réunie samedi 26 mars à Nouville, à Nouméa, la Dynamik unitaire Sud (DUS) a réaffirmé que le résultat du scrutin du 12 décembre était « illégitime » et « bidon ». Le mouvement indépendantiste demande, après le Palika et l’Union calédonienne, la tenue d’un « véritable troisième référendum » légitime et avec la participation de tous, indique Sylvain Pabouty, représentant de la DUS.

Concernant l’élection présidentielle, la DUS appelle à voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour parce que c’est le candidat de gauche le mieux placé et qu’il s’est engagé, s’il était élu, à organiser un autre référendum en concertation avec les deux parties.

En ligne de mire également, les législatives, avec le souhait qu’un député indépendantiste puisse siéger à l’Assemblée nationale.