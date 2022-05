Dans le milieu, tout le monde ne partage pas l’intégralité de cette analyse. « Ce qui est à mettre à cause, c’est l’environnement dans lequel on a construit ces logements. Quand on a une activité très soutenue, il peut y avoir des malfaçons », estime Silvio Pontoni, président de la Fédération calédonienne du BTP. Si la défisc’ a eu des défauts, c’étaient ses « délais imposés », le dispositif étant rattaché à des années fiscales. « On a démarré des chantiers alors que les plans n’étaient pas finalisés. On a livré des logements qui n’étaient pas finis, sans le carrelage ou le parking. »

Pour Agnès Gabet-Jezequel, trésorière de l’Ordre des architectes, « la défiscalisation a bon dos, parfois. On doit toujours respecter des délais, quel que soit le chantier. » La question de l’encadrement des travaux lui paraît plus pertinente. « Dans les périodes de gros chantiers, on prend la main-d’œuvre que l’on trouve. Et les entreprises n’étaient pas forcément structurées par un encadrement suffisant. »

Grégory Darmizin, directeur de Sud Promotion, invite à ne pas attribuer à la défiscalisation tous les problèmes de qualité. « Même avec les meilleures entreprises, même hors défisc’, il peut y avoir des soucis. Et face au cancer du béton (la zéolite, NDLR), que peut-on faire ? Personne n’a de réponse et c’est un problème catastrophique. » Il insiste par ailleurs sur les apports de la défisc’. « Sans l’avantage du crédit d’impôt, les gens n’auraient pas pu acheter ces biens-là. La défiscalisation a soutenu les propriétaires et le secteur de la construction. »