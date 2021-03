Le casse-tête des vacances scolaires anticipées

Les centres de loisirs accueillent 2 000 enfants sur 15 jours de vacances. C’est dire le nombre de personnes concernées par l’anticipation des congés. Dès l’annonce du gouvernement, la FOL (Fédération des œuvres laïques) a été débordée d’appels et de mails de parents inquiets. « Ils voulaient savoir si on ouvrait le 29 mars et comment inscrire leur enfant, explique Gwladys Mendez, la directrice. Nous avons tout de suite réagi en ouvrant nos inscriptions sur e-ticket et en accueillant les gens sur place avec une salle d’attente en extérieur et du gel pour ceux qui le souhaitent. » Aujourd’hui, le gouvernement l’a annoncé, les parents sont autorisés à se déplacer pour inscrire leurs enfants en centre aéré.

À la FOL, l’équipe a dû organiser, quasiment au pied levé, cinq centres de vacances. « Il y a beaucoup d’incertitudes, ce n’est pas évident. » Trois options sont envisagées. Soit le prolongement est décidé si d’autres cas apparaissent et les centres sont purement et simplement annulés. Soit ils sont maintenus avec des mesures drastiques de distanciation sociale. Soit ils reprennent dans des conditions normales. Cette incertitude a forcément un coût financier. La FOL, comme beaucoup de structures, doit notamment s’équiper en masques et en gel hydroalcoolique. « Pour nous, l’achat de masques revient à environ 250 000 francs par semaine. » Pour l’heure, personne ne sait qui va payer l’addition. Pour compenser, la FOL a annulé l’ensemble des interventions prévues, mais elle souhaite maintenir les sorties à l’extérieur.

V.G.

©E.R.