Fin de l’opération Orsec Polmar-Terre. Le plan avait été mis en place le 29 novembre 2017, quatre mois après l’incident, pour gérer les pollutions terrestres, alors que des boulettes d’hydrocarbures arrivaient sur les plages. Onze communes allaient être concernées, entre novembre et janvier 2018. Un second épisode s’était produit suite au passage successifs des cyclones Gita (février 2018) et Hola (mars 2018). L’épave avait subi d’importants dégâts et seize communes ont vu arriver cette fois des débris de conteneurs et/ou des mousses de polyuréthane.

Tout au long de cette période, la Sécurité civile s’est impliquée dans des missions d’évaluation et de reconnaissance, dans les relations avec les populations, elle a coordonné les prélèvements des produits de la mer, de la qualité des eaux de baignade. À ce jour, le bilan provisoire fait état de 18 958 kg de déchets collectés dans seize communes : 18 373 kg de débris divers (97 %) et 585 kg de résidus d’hydrocarbures (3 %). Des déchets, qui ne sont pas nouveaux, sont encore observés à Bélep et à Maré et des sacs stockés au centre d’incendie et de secours n’ont toujours pas été récupérés à Ouvéa. « Des missions sont organisées par la société mandatée par l’armateur afin de finaliser le ramassage des derniers déchets dans ces trois communes », fait savoir la Direction de la Sécurité civile. La DSCGR ajoute qu’une « surveillance continue de la part des acteurs institutionnels concernés subsistera jusqu’à ce que le Kea Trader soit démantelé et enlevé de la zone (horizon 2020) ».