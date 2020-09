Les concerts avec une quinzaine de groupes se sont enchaînés, samedi, rassemblant environ 6 000 personnes. Une journée jugée « satisfaisante » qui avait pour objectif si ce n’est de « rassembler » de faire « aussi passer des messages, notamment aux abstentionnistes présents ». Des animations ont accompagné les concerts comme des matchs de volley, des parties de pétanque et même des concours de Tik Tok pour les plus jeunes. Les représentants politiques comme Roch Wamytan, Aloisio Sako ou Charles Washetine ont pris la parole saluant « l’absence d’incidents », espérant que tout se passe « à l’identique et dans l’ordre pour le référendum ». Les indépendantistes ont donné rendez-vous à leurs militants et sympathisants, le 1er octobre, à Ko We Kara.

