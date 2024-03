[ DOSSIER ] Jone Passa : « Il y a une incompréhension de fond »

Quelle différence faites-vous entre astiquage et simple maltraitance ?

L’astiquage fait partie d’un processus constitué de paroles, de réparations, d’évaluation des responsabilités individuelles et collectives. Souvent, celui qui a commis la faute n’est pas le seul qui est astiqué. Il y a d’abord ceux qui ont failli à leur rôle d’éducateur. Et l’astiquage n’est pas l’élément premier. C’est en fin de course qu’il est sollicité.

Or, dans les pratiques d’aujourd’hui, il y a une inversion. Les parents ‒ surtout les pères ‒ posent l’astiquage comme l’élément premier. Ça va parfois jusqu’au fer à béton, aux boucles de ceinture, aux coups de poings… Quand on entend « j’ai bombardé mon gamin », on sent bien qu’il y a un glissement, une confusion entre astiquage et maltraitance. Et souvent, il y a très peu de paroles. Les parents pensent que donner des injonctions ‒ « ne fais pas ci, ne fais pas ça ! », c’est éduquer. La vraie question, c’est comment donner aux parents les moyens de parler aux enfants ? Certains maîtrisent mieux les rapports sociaux de leur société d’origine que les nouveaux rapports, ceux de la société actuelle.