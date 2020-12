« L’impression d’être écoutés »

« J’ai connu Jacques dès le début, à Ouaco, quand il faisait de l’élevage. Nos propriétés étaient à côté et il venait souvent voir mon père. C’était une personne qui aidait tout le monde. Il a aidé mon fils qui pouvait travailler avec son bétail. Il avait cette capacité de pouvoir discuter avec tout le monde, les Mélanésiens, les Européens… On l’a suivi en politique dès le début du RPC, en 77. À cette époque, on avait tout le temps des personnalités qui venaient prendre le pouls de la brousse. On avait l’impression d’être écoutés. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Plus personne ne se déplace.

Moi, ce que je souhaiterais, c’est que nos élus actuels se mettent bien en tête ce qu’il avait fait avec les indépendantistes et que nos politiques reprennent le même chemin pour s’entendre. En brousse, tout ce que l’on souhaite, c’est qu’ils fassent en sorte que les problèmes du passé ne reviennent plus, qu’ils se mettent autour d’une table pour parler du futur. Parce qu’on a été isolés, seuls et ce n’était pas gai. Je ne sais pas comment c’est à Nouméa, mais nous, en brousse, on a la chance de toujours se parler entre nous avec les Mélanésiens. On parle tous les jours, en ce moment, de l’usine du Sud, par exemple. Il faut réussir à se parler et écouter aussi ceux qui construisent, les entreprises, la société civile. »