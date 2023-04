À l’AS Magenta touch rugby, on lit autant qu’on joue. Mu par une soif de justice sociale, Ivan Hillaireau sillonne les quartiers défavorisés du Grand Nouméa depuis 2015, décidé à ouvrir aux enfants, aux filles en particulier, la possibilité d’une vie meilleure.

Six coups de klaxon. Personne ne sort du bâtiment. Crampons aux pieds, Marjo descend du minibus et s’en va toquer. « Marjolaine, affole-toi, on n’a pas le temps ! » Sous la pluie battante, elle s’éloigne sans presser le pas. « Elle est de très bonne volonté mais elle avance à la vitesse d’un scarabée », grommelle Ivan Hillaireau. La tournée a commencé il y a une heure et il reste plus de la moitié. Il faut encore passer par Auteuil, Rivière-Salée, une maison cachée dans les hauteurs de Montravel, Kaméré… Et Marjolaine ne revient toujours pas. La négociation avec les parents s’éternise. Deux coups de klaxon rageurs. « Le plus difficile, ce n’est pas les enfants, ce sont les parents. Il faut batailler pour leur faire comprendre qu’il n’y a pas de scolarité sans sport. » Marjo revient bredouille, Ivan râle et s’en va klaxonner plus loin.

L’équipe finira par rejoindre le parc de Ouémo, terrain d’entraînement occasionnel sans poteaux ni lignes blanches, l’herbe plus haute que les chevilles. Deux heures de courses, de plaquages, de consignes éructées, de rires, et le minibus repart pour la même tournée. Ivan rentrera chez lui vers 21 heures, comme souvent depuis qu’il a fondé la section touch rugby de l’AS Magenta, en 2015.