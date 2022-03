Dans nos colonnes, Daniel Goa résumait, la semaine dernière, le positionnement de l’Union calédonienne à l’approche de son congrès : depuis le scrutin du 12 décembre, qui sera contesté juridiquement, l’État n’est plus considéré comme un arbitre neutre. L’UC ne discutera pas d’un nouveau statut et ne participera pas au référendum de projet qui doit l’entériner. Ses responsables imposeront leur propre calendrier qui court jusqu’à la fin de la mandature (2024) ainsi qu’un vote sur le projet d’indépendance. Il est hors de question de revenir sur le droit à l’autodétermination, le processus de décolonisation, le gel du corps électoral, la citoyenneté, les transferts, etc.

Du côté du Palika, Jean-Pierre Djaïwé, de retour du 46e congrès du parti, a évoqué des discussions bilatérales avec l’État après la présidentielle, un scrutin d’autodétermination en fin de mandature potentiellement organisé par l’ONU et, d’ici là, des négociations sur une indépendance en partenariat.

« Pas des marchands de tapis »

Ces propos n’ont pas manqué de faire réagir les loyalistes. Pour Sonia Backes, présidente des Républicains calédoniens, les indépendantistes tentent de se rattraper. « Ils se sont enfermés tous seuls dans la menace d’un boycott, pensant qu’elle suffirait à faire plier l’État (…) et maintenant, ils cherchent une porte de sortie honorable », écrit-elle sur sa page Facebook.

Les non-indépendantistes sont totalement opposés à un 4e référendum d’autodétermination, estimant que les Calédoniens se sont largement prononcés. « On est dans un État de droit et le résultat des trois référendums a clos le processus prévu dans l’accord de Nouméa qu’ils ont eux même signé », rappelle Sonia Backes, qui s’insurge : « Nous ne sommes pas des marchands de tapis ! » Un raisonnement que tient aussi Nicolas Metzdorf. « On a voté trois fois non avec le corps électoral gelé. La Nouvelle-Calédonie est française, il est hors de question de revenir sur le sujet. »

Nicolas Metzdorf, président de Générations NC.