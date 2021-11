Sébastien Lecornu s’est exprimé, mardi, à l’Assemblée nationale. Et il devient de plus en plus difficile de lire entre les lignes de la parole gouvernementale. Les précisions concernant le maintien ou non du référendum seront apportées, a-t-il dit, dans « les heures ou les jours qui viennent ». La situation sanitaire « redevient satisfaisante », mais en même temps, le dossier politique est « complexe ». La situation en 2022 promet d’être difficile en Calédonie et il faut aussi penser à la période de transition. C’est à l’État qu’il revient de fixer cette échéance, notamment « pour l’intérêt général », mais il faudra se parler dans les jours qui viendront plutôt que de poser des ultimatums. Voilà, en substance, sa déclaration.

On peut comprendre que l’on souhaite éviter la précipitation ou de froisser plus encore. La situation prend effectivement des proportions désolantes et les conséquences doivent être pesées savamment. L’État maintiendra-t-il ce cap sachant l’éventualité d’un faible taux de participation, d’une contestation du scrutin voir pire, de troubles à l’ordre public ? Mais le changer, ne serait-il pas incompréhensible après avoir promis que l’on se baserait uniquement sur les indicateurs sanitaires ? Et quid de tous les Calédoniens qui eux, veulent voter ? La fin de la période des accords s’annonce quoi qu’il en soit chaotique. Mais à un mois de la date prévue de la consultation, il serait bon d’éclaircir enfin les propos et les ambitions.