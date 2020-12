Warren*, opérateur à l’usine, était sur site, jeudi dernier, quand celui-ci a été forcé. Il raconte avoir été pris de court avec ses collègues.

« On était en contrebas, donc on ne voyait pas ce qu’il se passait à l’entrée. On nous a demandé de nous réunir, on pensait aller à une réunion. Mais on a vu que l’on regroupait tout le monde. Ça a été assez long parce qu’il a fallu alerter les gens de la base vie, réveiller ceux qui dormaient. La sirène a été déclenchée et on nous a annoncé l’évacuation. Il a fallu compter et recompter les gens. On est partis au feu vert des forces de l’ordre, la boule au ventre. On n’avait pas l’impression d’avoir forcément sécurisé l’usine d’acide, on se posait des questions. On a pris un chemin qui mène directement au port et on avait peur parce qu’il se disait qu’il y avait des manifestants en bas. Mais ils n’étaient pas là. On était stressés sur le bateau aussi, mais les forces de l’ordre nous ont dit que c’était le « meilleur endroit »… Ça faisait vraiment mal au cœur de laisser les collègues derrière. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. On imaginait le pire…

Aujourd’hui, on est encore sous choc. Et puis ça recommence. On est inquiets pour nos emplois, notre famille, nos traites. On nous a indiqué qu’il n’y aurait pas de mise au chômage pour décembre. Mais après, on ne sait pas. On se sent impuissants, pas maîtres du lendemain. J’ai des collègues qui sont accompagnés par le dispositif de soutien psychologique mis en place pour les personnes qui ont des troubles. Ce n’est pas facile ».