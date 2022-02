DNC : Quelles actions mène Nouvelle-Calédonie Tourisme actuellement ?

Julie Laronde : La priorité, c’est de préparer la relance. On remobilise et on remotive les acteurs, qui ont été à l’arrêt pendant deux ans, et on réalise un état des lieux de l’offre touristique pour avoir une vision claire des réouvertures et des éventuelles disparitions d’activités.

Est-ce que l’offre touristique a changé en deux ans ?

On m’a dit que des acteurs avaient fermé aux Loyauté, des centres de plongée, des bateaux-taxis, etc., et puis tout ne va peut-être pas rouvrir avec la même capacité d’accueil ou avec les mêmes services. Par exemple, le Sheraton nous a dit que le Kid’s Club est définitivement fermé. On a besoin d’avoir ces informations pour les transmettre aux tours opérateurs afin qu’ils sachent quelle est l’offre de la destination.