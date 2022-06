Jean Lèques s’en était éloigné quatre ans plus tard, dès l’évocation d’une « autonomie interne », avant que l’indépendance ne devienne la ligne du parti. Le Mouvement libéral calédonien (MLC), fondé avec d’autres déçus de l’UC, devait ensuite rejoindre le RPCR de Jacques Lafleur en 1977, pour former la grande union non-indépendantiste.

« Capable de rassembler »

Si Jean Lèques a été élu président de l’Assemblée territoriale à quatre reprises entre 1970 et 1985, c’est grâce à ses qualités de « rassembleur ». « Il était à la fois un homme de conviction, un centriste, qui est toujours resté lui-même, mais aussi une personne capable de rassembler les gens », analyse Jean-Pierre Aïfa, lui-même à la tête de cette assemblée à trois reprises.

Au moment de choisir le président du premier gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en 1999, il fallait un signataire des accords de Matignon et de Nouméa. Il fallait aussi et surtout un homme de cette trempe. « Jean Lèques était respecté même par ses adversaires, insiste Luc Steinmetz. C’était un homme de consensus. Il n’aimait pas avoir d’ennemi, ce qui faisait de lui un homme de commerce agréable. On n’a jamais voulu l’écarter, et c’est aussi pour cela qu’il a marqué l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. »