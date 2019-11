Parfois, l’histoire se répète cruellement. Alors que Hienghène Sports participait, le week-end dernier, au septième tour de la Coupe de France pour la troisième fois de sa jeune histoire, le club de la côte Est, créé en 1997, a encore une fois chuté, malgré une belle bataille. Vainqueur de la Coupe de Calédonie le mois dernier face à Lössi, champion d’Océanie et de Calédonie devant Magenta à chaque fois, Hienghène a encore une fois manqué l’occasion de briller loin de ses bases. Et après Poissy en 2013 et Épernay en 2015, les hommes de Félix Tagawa ont buté sur