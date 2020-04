Le cyclone de catégorie 5 a eu des conséquences dévastatrices chez nos voisins. Au Vanuatu, il y aurait eu trois victimes. 70 % des constructions auraient été détruites à Luganville. Harold a ensuite poursuivi sa route vers Fidji où il a aussi fait des dégâts considérables et au moins 26 blessés. Le phénomène s’est encore renforcé avec des vents atteignant 260 km/h en son centre et des pluies diluviennes avant de toucher Tonga et en particulier l’île d’Eua. Une évaluation des dégâts est toujours en cours. Les pays ont dû assouplir leurs mesures aux frontières liées au Covid-19 pour accueillir l’aide régionale et internationale.