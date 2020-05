Par la plus grande des chances, le compteur de la Nouvelle-Calédonie demeure arrêté à 18 cas confirmés de Covid-19, des personnes qui sont, depuis un bon moment, guéries et rentrées chez elles. Le rythme des rapatriements, qui avait été interrompu pour faire baisser les effectifs dans les hôtels réquisitionnés, a pu reprendre doucement. De 98 rapatriés en quatorzaine, nous sommes ainsi remontés à 420 personnes en huit jours. La semaine dernière, des vols ont été opérés de Sydney, Auckland et Port- Vila. Mardi, un vol est arrivé de Paris via Tokyo et un autre suivra vendredi, de quoi augmenter les capacités sachant que la limite de 600 personnes ne sera plus dépassée. 1580 personnes ont pu être rapatriées, selon les chiffres communiqués mercredi et 700 étaient toujours en attente.

Voyageurs, étudiants…

Parmi ces passagers en attente se pose, plus que jamais, le problème des quelques personnes qui n’ont pas pu rentrer ou profiter des vols pour diverses raisons. Sera-t-il possible d’affréter un avion juste pour une poignée d’entre elles (par exemple, il resterait moins de dix personnes en Nouvelle- Zélande) ? La question reste sans réponse… Selon le gouvernement, il n’y aurait pas de seuil minimum fixé par Aircalin et l’exécutif, mais des mails reçus par des Calédoniens bloqués et publiés sur les réseaux sociaux semblent démontrer le contraire…

Un début d’explication a, en revanche, été apporté aux étudiants. Jeudi dernier, lors de la dernière conférence de presse du gouvernement en live dédiée au Covid-19, Isabelle Champmoreau, en charge de l’enseignement, a indiqué que 370 étudiants recensés en Métropole ou à l’étranger souhaitaient revenir contre 490 ne le souhaitant pas. Parmi eux, « 220 répondent aux critères » de rapatriement, c’est-à-dire qu’ils sont concernés par des problèmes de santé, de logement, de stages, etc. 120 jeunes qui souhaitaient rentrer pour les vacances ont reçu une fin de non- recevoir.