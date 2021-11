Confinement strict les deux prochains week-ends

La nouvelle est tombée mercredi en fin d’après-midi via un communiqué de presse. Les week-ends des 6 et 7 et des 13 et 14 novembre, à partir de 14 heures le samedi et jusqu’à 5 heures le lundi, sont sous le joug du confinement strict. L’objectif est toujours le même : limiter le brassage de population, les déplacements et les débordements éventuels.

Pendant le confinement strict, l’attestation de déplacement est obligatoire, la promenade est autorisée dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, le couvre-feu est maintenu entre 22 heures et 5 heures, les cultes religieux sont autorisés (avec un siège sur trois, les gestes barrière et la distanciation sociale) et, comme lors des précédents week-ends, la vente d’alcool pourrait être interdite par le haut-commissariat. Le confinement adapté court, pour l’instant, jusqu’au 14 novembre.

Imbroglio autour des nakamals

Pensant qu’ils pouvaient rouvrir, des nakamals ont servi des shells aux clients mardi.

Les bars, discothèques, salles de concert et spectacle, les compétitions et évènements sportifs, les rassemblements de plus de 15 personnes ainsi que les nakamals, contrairement à ce qui a été publié dans l’arrêté portant modification des mesures de confinement adapté applicables à compter du mardi 2 novembre, restent fermés. Si l’erreur a été rectifiée par le haut-commissariat dans un nouvel arrêté entré en vigueur mercredi midi, dès mardi, des nakamals avaient ouvert leurs portes aux clients.

Le taux d’incidence s’améliore

Alors qu’il stagnait et avait même légèrement remonté ces derniers jours, le taux d’incidence est descendu, ce mercredi, à 128. Il était encore de 177 lundi et de 195 vendredi.

Le nombre de décès dus au Covid s’élève à 267 depuis le 9 septembre. Au total, 11 129 cas positifs sont avérés depuis le 6 septembre, dont 648 actifs, et 10 214 personnes sont considérées comme guéries.

34 patients sont pris en charge en réanimation et 73 sont hospitalisés en unité Covid. Concernant la vaccination, 68,83 % de la population vaccinable et 58,77 % de la population totale ont reçu un schéma vaccinal complet.