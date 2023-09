Fabrice Drouelle : « Le combat féministe est précieux »

Il a toujours été question de trois femmes pour la pièce ?

Oui, c’était vraiment ma volonté. Je déclare, sans modestie, que nous sommes, je pense, l’émission la plus féministe de France. Sur 777 émissions, plus de 150 concernent des combats de femmes, quelles que soient l’époque ou la thématique. C’est très important parce que j’ai l’impression qu’on est dans un balancier réactionnaire, que le monde est plutôt triste et c’est une lumière qui s’allume. On tient là quelque chose de précieux. Le féminisme, pour moi, s’inscrit vraiment dans le progressisme. Et on a tout intérêt, nous les hommes, à le soutenir.

Comment ont-elles été choisies ?

Édith Cresson, parce que ma passion c’est la politique et notamment la Ve République. Ensuite, un fait divers avec Pauline Dubuisson, et je souhaitais un sujet profondément humain, de société, avec Marie Humbert dont le combat a débouché sur la loi Leonetti, qui n’est pas encore l’euthanasie active, l’idéal humain et humaniste, mais un vrai progrès. C’est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et le combat de la femme, c’est d’abord ça : un rapport de force qui n’est pas favorable, mais qui, à force de combat, finira par être égalitaire, enfin j’espère.

Le combat de la femme, c’est d’abord ça : un rapport de force qui n’est pas favorable.