Éviction des conjoints violents : un foyer ouvrira en 2024

C’est la double peine : trop souvent, la victime de violences conjugales est contrainte de quitter son domicile, emmenant les enfants avec elle, pour échapper à l’agresseur. Les évictions de conjoints violents existent mais restent rares, faute de structure dédiée à leur prise en charge.

Les pouvoirs publics sont déterminés à remédier rapidement à cette situation. « Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, on s’est d’abord focalisé sur les victimes. On passe à une nouvelle étape en se tournant vers les auteurs », indique Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, au diapason d’une politique appliquée au niveau national. « Ce n’est pas une prison : la personne doit pouvoir sortir et travailler. L’idée, c’est de montrer à l’auteur de violences tout ce qu’il peut perdre s’il continue dans cette voie : sa famille, son emploi, etc. »

Il n’existe que 24 foyers de ce genre en France. Celui de Nouméa sera le premier en outre-mer. En vertu d’un partenariat avec la SIC, il devrait occuper le bâtiment de l’ancienne résidence des jeunes travailleurs, qui a fermé ses portes en mars 2020 en raison de difficultés financières. Les locaux auraient une capacité d’accueil de dix personnes.