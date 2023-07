En Océanie, les femmes « jouent parfois des rôles sociaux et politiques »

Les Occidentaux ont calqué leur vision du monde sur les sociétés océaniennes ?

Il est difficile de faire autrement, les Européens ont leur propre grille de lecture. Et, sur le terrain, les anthropologues n’ont pas accès au savoir des femmes, dans des sociétés où il y a des séparations très importantes. L’idée du couple et de la famille nucléaire, telle que mise en place aujourd’hui, est une représentation occidentale. Et puis, on cherche des chefs, des représentants qui vont pouvoir servir de relais à l’administration. Et à aucun moment on ne pense prendre des femmes, bien sûr. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait.

Quelles en sont les conséquences ?

Les sociétés océaniennes sont aussi modelées par la religion, le regard missionnaire. Leur arrivée les a transformées, notamment quant au rôle et la place de la femme, avec une focalisation sur le statut d’épouse et de mère. Il y aurait quelque chose à dire aux jeunes filles qui permettrait peut-être un changement : attention, vous comptiez, vous aviez des positions sociales qui pouvaient être importantes.

Reconnaître cela permettrait peut-être de redonner de la fierté, d’ouvrir vers des modèles de féminité qui comptent. Je ne dis pas qu’il n’y a rien eu, les femmes trouvent les moyens d’être des actrices de leur culture à travers les Églises et les associations.

En Nouvelle-Calédonie, il y a la création d’un Souriant village mélanésien et tant d’autres. Mais cela se fait sans une réflexion sur les énormes changements apportés par la christianisation et la colonisation sur la position des femmes. Des entités, des divinités, de grands personnages mythologiques féminins disparaissent aussi à la même époque. Il faudrait reprendre les écrits de Leenhardt de ce point de vue et tenter de les déconstruire, il y aurait beaucoup à en dire.

Vous parlez beaucoup de Fidji et du Vanuatu, où vous avez fait du terrain. Ces observations sont-elles également valables pour la Nouvelle-Calédonie ?