C’est une page qui va se tourner au Medef Nouvelle-Calédonie avec l’élection du prochain bureau, le 17 juin. Les grandes figures qui ont animé le mouvement patronal ces dernières années vont laisser la place aux jeunes qui ne sont toutefois pas totalement inconnus. Valérie Zaoui, la fondatrice de la société Hestia, était déjà vice-présidente, en charge de l’emploi et de la formation. Elle présente sa liste Uni Medef-NC face à celle de Divy Bartra, Medef 2.0. Le gérant de l’Agence générale était jusqu’à présent le président de la commission économie et fiscalité.

Le fait que deux candidatures soient en lice est loin d’être anodin à l’organisation patronale où, pendant des années, une même ligne a été défendue, soit par un unique président soit par un groupe de coprésidents. C’est actuellement Daniel Ochida qui occupe la fonction du président du mouvement, seul depuis 2018 et de manière collégiale entre 2009 et 2018. La mise en retrait des grandes figures va permettre l’arrivée sur le devant de la scène d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui ont des idées sensiblement différentes.

Deux listes, deux visions

Divy Bartra

C’est en particulier le cas de la liste Medef 2.0 dont le programme a un ton résolument politique. Certains points pourraient même sembler provocateurs dans un contexte préréférendaire où les différents partis politiques commencent de plus en plus à montrer leurs muscles. Ainsi, le troisième axe de Divy Bartra prévoit de quasiment doubler la population d’ici 2050.

Pour y parvenir, le collectif de chefs d’entreprise milite pour l’instauration d’une politique d’immigration choisie et d’une stratégie volontariste d’attraction des talents et des ménages à fort pouvoir d’achat. Une immigration qui vise à accroître la taille du marché calédonien et assurer notamment la pérennité du système de protection sociale ou encore le développement de nouvelles filières.

Sur la question de la fiscalité, exception faite de la simplification de la TGC, qui est souhaitée par les deux listes, Medef 2.0 va plus loin en insistant sur l’importance de réduire le coût du travail au travers du transfert du financement de la protection sociale vers l’impôt. De la même manière, il est proposé que l’impôt sur les sociétés soit revu à la baisse et qu’un régime fiscal spécifique soit mis en place pour encourager les investisseurs à venir sur le Caillou. Plus généralement, il s’agirait de réduire la pression fiscale sur les entreprises et la transférer sur des impôts ayant une base plus large. Dans cette veine, la piste d’un impôt sur le revenu prélevé à la source et qui toucherait davantage de contribuables.